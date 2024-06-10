المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن: الاتفاق بمرحلته الأولى ينص على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن والمرحلة الثانية ستكون دائمة ويتم تبادل بقية الرهائن

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