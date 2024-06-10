Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب روسيا في مجلس الأمن: غموض حول موقف إسرائيل من قرار مجلس الأمن

Lebanon 24
10-06-2024 | 17:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: إسرائيل لا تمتثل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن
lebanon 24
11/06/2024 08:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بعد قرار مجلس الأمن: خطوة في الاتجاه الصحيح
lebanon 24
11/06/2024 08:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية ترحب بقرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة وتشدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية بشكل فوري (الشرق)
lebanon 24
11/06/2024 08:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: من المستحيل العثور على مكان آمن في غزة وندعو إسرائيل إلى حماية المدنيين
lebanon 24
11/06/2024 08:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:57 | 2024-06-11
00:28 | 2024-06-11
00:12 | 2024-06-11
23:59 | 2024-06-10
23:55 | 2024-06-10
23:49 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24