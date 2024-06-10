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حركة الجهاد: ننظر بإيجابية إلى قرار مجلس الأمن ولا سيما فتح الباب أمام وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل من القطاع

Lebanon 24
10-06-2024 | 17:41
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