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الوزير أنتوني بلينكن أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل خلال لقائه بالوزير يوآف غالانت

Lebanon 24
10-06-2024 | 17:42
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