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بلينكن: مقترح بايدن سيعزّز المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل

Lebanon 24
10-06-2024 | 18:07
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