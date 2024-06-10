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حركة حماس: ننعي 4 شهداء سقطوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمنطقة كفر نعمة غرب رام الله

Lebanon 24
10-06-2024 | 18:17
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