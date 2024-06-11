Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: نتنياهو أكد في الاجتماع معي الليلة الماضية التزامه باقتراح التهدئة

Lebanon 24
11-06-2024 | 04:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ بلينكن أن انتظار إسرائيل لرد السنوار على مقترح التهدئة مرهون بوقت محدد
lebanon 24
11/06/2024 14:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: التقيت نتنياهو وهو ملتزم بشأن المقترح وكذلك كان موقف كبار المسؤولين الإسرائيليين
lebanon 24
11/06/2024 14:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات بين بلينكن ونتنياهو.. هذا ما قيل عن الحدود الشمالية لإسرائيل
lebanon 24
11/06/2024 14:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الأميركية: بلينكن أكد لنتنياهو أهمية عدم اتساع الصراع بالمنطقة كما أطلعه على الجهود الدبلوماسية لخطة ما بعد الحرب
lebanon 24
11/06/2024 14:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:44 | 2024-06-11
07:41 | 2024-06-11
07:39 | 2024-06-11
07:36 | 2024-06-11
07:36 | 2024-06-11
07:33 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24