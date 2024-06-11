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بلينكن: نسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وهذا يتحقق بالتفاوض في إطار المرحلة الثانية

Lebanon 24
11-06-2024 | 04:33
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