مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعبر عن "الصدمة العارمة" بسبب تأثير العملية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين خلال تأمين الإفراج عن 4 رهائن

Lebanon 24