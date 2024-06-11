رئيس الوزراء الإسباني لميقاتي: إسبانيا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين ومعالجة تداعيات هذا النزوح ونعد بنقل واقع وموقف لبنان على مستوى الاتحاد الأوروبي

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