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الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي والعاهل الأردني حذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

Lebanon 24
11-06-2024 | 06:18
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