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العاهل الأردني: المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تنتظر وقف إطلاق النار أو تخضع لأجندات سياسية لأي طرف

Lebanon 24
11-06-2024 | 06:38
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