Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون ينفي نيته الاستقالة إذا خسر حزبه الانتخابات ويؤكد بقاءه في منصبه

Lebanon 24
11-06-2024 | 07:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد فوز اليمين... ماكرون يدرس إمكانية الاستقالة
lebanon 24
11/06/2024 17:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حله الجمعية الوطنية.. ماكرون يدعو فرنسا للخيار الأنسب بالانتخابات وهذا هو مرشح اليمين لرئاسة الوزراء
lebanon 24
11/06/2024 17:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: الفرنسيون سيقومون بالخيار الصحيح خلال الانتخابات المبكرة
lebanon 24
11/06/2024 17:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بلجيكا يعلن استقالته بعد خسارة حزبه في الانتخابات الأوروبية (العربية)
lebanon 24
11/06/2024 17:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:18 | 2024-06-11
10:18 | 2024-06-11
10:17 | 2024-06-11
10:10 | 2024-06-11
10:08 | 2024-06-11
10:04 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24