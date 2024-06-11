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أخبار عاجلة
قيادي في حماس لسكاي نيوز: الإدارة الأميركية تريد إدارة هذا الصراع وليس إنهائه
Lebanon 24
11-06-2024
|
17:18
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