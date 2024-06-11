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مصدر مصري رفيع للحرة: حماس تشترط عودة جميع النازحين دون شروط وإسرائيل تريد عودة الأطفال والنساء والرجال فوق الخمسين

Lebanon 24
11-06-2024 | 17:30
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