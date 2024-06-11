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استطلاع لمركز بيو للأبحاث في 34 دولة: 57% لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب في غزة مقابل موافقة 31%

Lebanon 24
11-06-2024 | 19:20
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