وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش لا يستبعد إمكان أن يوجّه حزب الله أسراباً من المسيّرات في مواجهة موسّعة بإتجاه أهداف قيمة في عمق إسرائيل رداً على عملية جويا

Lebanon 24