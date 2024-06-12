Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: قصف كثيف من لبنان باتجاه الشمال الاسرائيلي وتفعيل صافرات الإنذار في طبريا وصفد والجليل

Lebanon 24
12-06-2024 | 02:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: يوم حافل من صفارات الإنذار وسقوط الصواريخ في الشمال عند الحدود مع لبنان
lebanon 24
12/06/2024 10:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انطلاق صفارات الإنذار في "أفيفيم" و"برعام" و"يرؤون" عند الحدود الشمالية مع لبنان
lebanon 24
12/06/2024 10:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الشمال وتم رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان
lebanon 24
12/06/2024 10:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار لم تدوّ في المستعمرات الإسرائيلية المحاذية للبنان لحظة إختراق مسيرة مصدرها لبنان الأجواء وذلك لحين انفجارها
lebanon 24
12/06/2024 10:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:24 | 2024-06-12
03:22 | 2024-06-12
03:20 | 2024-06-12
03:17 | 2024-06-12
03:15 | 2024-06-12
03:11 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24