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أنباء عن إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى

Lebanon 24
12-06-2024 | 02:11
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