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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 100 صاروخ من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل

Lebanon 24
12-06-2024 | 02:13
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