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يديعوت أحرونوت: اندلاع حرائق في كريات شمونة وصفد بعد الضربات الصاروخية

Lebanon 24
12-06-2024 | 03:17
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