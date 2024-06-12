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إعلام إسرائيلي عن مسؤول أمني كبير: نخشى مهاجمة البنية التحتية في لبنان بسبب خوفنا من أن يقصف حزب الله أهدافاً بعيدة المدى

Lebanon 24
12-06-2024 | 03:35
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