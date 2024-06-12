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وزارة الصحة الكويتية: جميع الفرق الطبية تبذل جهودها لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين

Lebanon 24
12-06-2024 | 03:34
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