Advertisement

أخبار عاجلة

أبي خليل: سيكون لنا في الاسبوع المقبل وبعد الاعياد اجتماعات لمتابعة الخطوات اللازمة

Lebanon 24
12-06-2024 | 06:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل يطلق مبادرة جديدة الاسبوع المقبل
lebanon 24
12/06/2024 14:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى من حاملي الجنسية الأميركية: يجب على العالم اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الحرب الوحشية في غزة
lebanon 24
12/06/2024 14:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
كتل هوائية حارة نسبيًا وطبقات من الغبار... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
12/06/2024 14:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف النازحين امام مجلس الوزراء الاسبوع المقبل وتحضيرات حكومية لمؤتمر بروكسل
lebanon 24
12/06/2024 14:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:52 | 2024-06-12
07:47 | 2024-06-12
07:28 | 2024-06-12
07:25 | 2024-06-12
07:15 | 2024-06-12
07:14 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24