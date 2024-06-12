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وكالة الأنباء الفلسطينية: المنظومة الطبية في غزة تحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل بسبب عدم توفر الوقود (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-06-2024 | 07:05
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