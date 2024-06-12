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السفير الأميركي: نأمل ألا تنضم تركيا لدول بريكس وإذا حدث ذلك فليس من المتوقع تغير دبلوماسي كبير (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-06-2024 | 07:14
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