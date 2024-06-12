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رويترز عن السفير الأميركي في تركيا: زيارة أردوغان لواشنطن التي كانت مقررة في أيار ألغيت بسبب الخلفية السياسية الصعبة جراء الوضع في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-06-2024 | 07:25
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