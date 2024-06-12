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"حماس" تنعى القيادي في "حزب الله" طالب سامي عبد الله الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في قرية جويا أمس

Lebanon 24
12-06-2024 | 07:28
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