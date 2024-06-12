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هآرتس عن مصادر إسرائيلية: الحكومة لم تقرر بعد إطلاق عملية موسعة ضد حزب الله (العربية)

Lebanon 24
12-06-2024 | 07:52
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