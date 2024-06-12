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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: تلقينا ردا من حماس الليلة الماضية على صفقة التبادل وبه بعض التعديلات منها ما يمكن قبوله

Lebanon 24
12-06-2024 | 08:36
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