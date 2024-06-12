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"لبنان 24": إصابة 4 مواطنين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في ياطر
Lebanon 24
12-06-2024
|
09:20
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