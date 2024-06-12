Advertisement

أخبار عاجلة

"القناة 13 الإسرائيلية": سقوط قذائف في منطقة شتولا في الجليل الغربي من دون تفعيل صفارات الإنذار

Lebanon 24
12-06-2024 | 10:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 9 صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جعتون بالجليل الغربي
lebanon 24
12/06/2024 23:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ في "يفتاح" بالجليل الأعلى من دون إنطلاق صفارات الإنذار واندلاع حريق
lebanon 24
12/06/2024 23:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: أضرار لحقت بعدد من المباني في المالكية بالجليل الأعلى جراء سقوط عدد من الصواريخ من دون دوي صفارات الإنذار
lebanon 24
12/06/2024 23:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في بلدة المطلة بالجليل الغربي
lebanon 24
12/06/2024 23:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:02 | 2024-06-12
15:58 | 2024-06-12
15:55 | 2024-06-12
15:34 | 2024-06-12
15:23 | 2024-06-12
15:04 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24