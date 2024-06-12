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وسائل إعلام إسرائيلية: كل الصواريخ التي أطلقها حزب الله منذ صباح اليوم أصابت أهدافها بشكل مباشر (الميادين)

Lebanon 24
12-06-2024 | 10:41
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