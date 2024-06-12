Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الجمهوريين يصوت لعزل رئيسه بعد إعلان استعداده التحالف مع أقصى اليمين (العربية)

Lebanon 24
12-06-2024 | 10:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أقصى اليمين في فرنسا يُعلن التوصّل إلى اتّفاق انتخابيّ مع "اليمين الديغولي" (العربية)
lebanon 24
12/06/2024 23:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الزلزال السياسي الذي احدثه.. كيف سيؤثر صعود أقصى اليمين على المناخ السياسي بأوروبا؟
lebanon 24
12/06/2024 23:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: أحد أحزاب أقصى اليمين الفرنسي يرشح زعيمه جوردان بارديلا لمنصب رئيس الحكومة
lebanon 24
12/06/2024 23:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب أقصى اليمين في إيطاليا يتصدر التصويت الأوروبي بـ31%
lebanon 24
12/06/2024 23:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:17 | 2024-06-12
16:02 | 2024-06-12
15:58 | 2024-06-12
15:55 | 2024-06-12
15:34 | 2024-06-12
15:23 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24