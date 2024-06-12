26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
دبّابة ميركافا إسرائيلية تتموضع في محيط موقع حدب يارين تستهدف بلدة البستان اللبنانية
Lebanon 24
12-06-2024
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب
12/06/2024 23:19:17
12/06/2024 23:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة علما الشعب
Lebanon 24
"لبنان 24": دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة علما الشعب
12/06/2024 23:19:17
12/06/2024 23:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة بيت ياحون - جنوب لبنان ولا إصابات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة بيت ياحون - جنوب لبنان ولا إصابات
12/06/2024 23:19:17
12/06/2024 23:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة حولا - جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة حولا - جنوب لبنان
12/06/2024 23:19:17
12/06/2024 23:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُتعبة ومن دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت هيفا وهبي في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
مُتعبة ومن دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت هيفا وهبي في آخر إطلالة لها (صور)
03:12 | 2024-06-12
12/06/2024 03:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف لبنان سيكون لاهباً ودرجات حرارة "نارية".. الأب خنيصر: هذا ما ينتظرنا
Lebanon 24
صيف لبنان سيكون لاهباً ودرجات حرارة "نارية".. الأب خنيصر: هذا ما ينتظرنا
02:30 | 2024-06-12
12/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ كبير لـ"حزب الله" قبل قليل.. وهذا ما فعله بـ"طائرة إسرائيلية"!
Lebanon 24
هجومٌ كبير لـ"حزب الله" قبل قليل.. وهذا ما فعله بـ"طائرة إسرائيلية"!
13:49 | 2024-06-12
12/06/2024 01:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم " القيادي الأعلى" في الحزب.. هؤلاء هم شهداء الغارة الإسرائيلية على جويا
Lebanon 24
من بينهم " القيادي الأعلى" في الحزب.. هؤلاء هم شهداء الغارة الإسرائيلية على جويا
23:02 | 2024-06-11
11/06/2024 11:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مسربة ليحيى السنوار.. ماذا قال فيها عن نصرالله وحرب تموز 2006؟
Lebanon 24
رسائل مسربة ليحيى السنوار.. ماذا قال فيها عن نصرالله وحرب تموز 2006؟
06:00 | 2024-06-12
12/06/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:17 | 2024-06-12
ولي العهد السعودي يبعث اعتذارا لرئيسة وزراء إيطاليا لعدم المشاركة في قمة مجموعة الـ 7 (العربية)
16:02 | 2024-06-12
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا عمليتين مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت هدفا بأسدود وآخر بحيفا (الجزيرة)
15:58 | 2024-06-12
الناطق العسكري لجماعة أنصار الله: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة توتار في البحر الأحمر بزورق مسير (الجزيرة)
15:55 | 2024-06-12
القناة 13 الإسرائيلية: أوستن أبلغ غالانت أن الإدارة الأميركية غير معنية بتصعيد المواجهة في الشمال
15:34 | 2024-06-12
وسائل إعلام إسرائيلية: حريق كبير في "أفيفيم" من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
15:23 | 2024-06-12
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: لا يمكن الرد على مئات الصواريخ من لبنان بعمليات محدودة (العربي)
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
12/06/2024 23:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
12/06/2024 23:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
12/06/2024 23:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24