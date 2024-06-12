Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الهجوم الصاروخي الروسي على كريفي ريه وسط أوكرانيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-06-2024 | 11:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن مصدرين أمنيين: مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين في هجوم لمسلحين من "داعش" على نقطة للجيش قرب كركوك
lebanon 24
12/06/2024 23:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: مقتل 6 أشخاص وإصابة 33 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية
lebanon 24
12/06/2024 23:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
والي إسطنبول: شجار بين مجموعتين في مقهى بمنطقة أوسكودار في إسطنبول تحول إلى اعتداء مسلح وأسفر عن مقتل 3 أشخاص (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/06/2024 23:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أوكرانية: مقتل 4 وإصابة 8 في هجوم جوي روسي على خاركيف (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/06/2024 23:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:17 | 2024-06-12
16:02 | 2024-06-12
15:58 | 2024-06-12
15:55 | 2024-06-12
15:34 | 2024-06-12
15:23 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24