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تعرّض سفينة شحن تجارية لهجوم بزورق حوثي مفخّخ قبالة سواحل الحديدة (الحدث)

Lebanon 24
12-06-2024 | 11:54
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