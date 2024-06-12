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القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-06-2024 | 13:10
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