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القناة 13 الإسرائيلية: حركة حماس تطالب ببدء إعمار قطاع غزة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وليس الثالثة

Lebanon 24
12-06-2024 | 13:24
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