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البنتاغون: قلقون للغاية جراء بعض التقارير بشأن الضحايا المدنيين في غزة

Lebanon 24
12-06-2024 | 13:40
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