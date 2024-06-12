وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في "بيت هلل" و"كفار غلعاد" و"المطلة" و"معيان باروخ" و"كريات شمونة" و"تل حاي" و"مسكاف عام" و"كفار بلوم" و"سديه نحميا" و"شوميرا" في الشمال

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