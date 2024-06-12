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الفدرالي الأميركي يبقي على معدلات الفائدة ثابتة عند 5.5% للمرة السابعة على التوالي (العربية)

Lebanon 24
12-06-2024 | 14:03
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