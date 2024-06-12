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مجلس النواب الأميركي يتبنى تعديلا على ميزانية وزارة الدفاع يمنعها من تخصيص أي أموال لإعمار غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-06-2024 | 16:44
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