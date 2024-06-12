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قوات الاحتلال تنسف عددا من المنازل بحي الشابورة وسط مدينة رفح (العربي)

Lebanon 24
12-06-2024 | 16:54
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