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الحريق في مصفاة النفط قرب أربيل يتوسع ويطال 4 سيارات للدفاع المدني وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه

Lebanon 24
12-06-2024 | 18:37
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