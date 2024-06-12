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الجيش الإسرائيلي: قصفنا ليلا بالطائرات الحربية مبان عسكرية في عيتا الشعب إلى جانب بنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله في عيناتا

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:13
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