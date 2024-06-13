Advertisement

أخبار عاجلة

قيادي في حماس لرويترز: الحركة تتمسك بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة

Lebanon 24
13-06-2024 | 01:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قيادي في حماس لرويترز: الحركة تطالب بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود
lebanon 24
13/06/2024 10:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي بحماس لرويترز: وفد الحركة بدأ اجتماعاته مع الوسطاء في القاهرة لاستكمال مناقشات وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
13/06/2024 10:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه تعديلات "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار.. قيادي في الحركة يكشف
lebanon 24
13/06/2024 10:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في حماس لرويترز: طالبنا برفع الحصار عن غزة بما في ذلك فتح المعابر الحدودية
lebanon 24
13/06/2024 10:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:14 | 2024-06-13
03:12 | 2024-06-13
03:09 | 2024-06-13
03:05 | 2024-06-13
02:54 | 2024-06-13
02:52 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24