Advertisement

أخبار عاجلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الاسرائيلية تعتدي على طاقم الإسعاف التابع للجمعية أثناء محاولته الوصول إلى إصابة بمنطقة الجبريات في جنين

Lebanon 24
13-06-2024 | 01:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة ثلاثة شبان إثر إطلاق قوات العدو النار على سيارتهم في بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله (الجزيرة)
lebanon 24
13/06/2024 10:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بمخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية
lebanon 24
13/06/2024 10:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة (قناة فلسطين)
lebanon 24
13/06/2024 10:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: نُحذّر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار إغلاق المعابر بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح
lebanon 24
13/06/2024 10:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:14 | 2024-06-13
03:12 | 2024-06-13
03:09 | 2024-06-13
03:05 | 2024-06-13
02:54 | 2024-06-13
02:52 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24