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رئيس حزب العمل يائير غولان: "إسرائيل" غير قادرة فعلاً على بدء حرب طويلة إضافية في الشمال

Lebanon 24
13-06-2024 | 02:01
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