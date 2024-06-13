Advertisement

أخبار عاجلة

7 شهداء في غارات إسرائيلية على بيت حانون وحي الزيتون في شمالي وشرقي مدينة غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-06-2024 | 03:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز نقلا عن مصادر طبية تابعة لحماس: 93 شهيداً وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/06/2024 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية تابعة لحماس: 15 شهيدا وعشرات المصابين إثر تواصل الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/06/2024 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح توقع عشرات الجرحى (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/06/2024 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على مناطق سكنية بشمالي قطاع غزة
lebanon 24
13/06/2024 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:04 | 2024-06-13
06:02 | 2024-06-13
05:57 | 2024-06-13
05:42 | 2024-06-13
05:36 | 2024-06-13
05:35 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24